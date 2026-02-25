Salvini piano d’urgenza per recuperare 60.000 case pubbliche

ROMA, 25 FEB – “Stamani c’è stata una riunione a Palazzo Chigi per definire uno strumento finanziario d’urgenza per la manutenzione straordinaria degli edilizi residenziali pubblici. L’obiettivo è aprire cantieri già nel 2026, con 1 miliardo e 200 milioni di euro, per recuperare almeno 60.000 alloggi ora inutilizzabili, restituendoli alle famiglie in lista d’attesa per una casa popolare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera. “Nell’ultima legge di bilancio – ha proseguito il ministro – come Mit abbiamo stanziato 1 miliardo per una sperimentazione di edilizia abitativa sociale. L’obiettivo è partire per regione già nel 2026”. “In queste settimane – ha detto ancora Salvini – il ministero sta portanto avanti con la presidenza del Consiglio un lavoro per un piano di interventi che non si limiti solo alla gestione dell’emergenza dell’edilizia residenziale pubblica, ma intervenga anche su quella fascia grigia di chi non riesce a comprare sul mercato, ma non ha i requisiti per accedere all’edilizia pubblica sovvenzionata”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

