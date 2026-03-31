Sagre aprile 2026 in Lombardia dove e quando | 10 eventi tra mondeghili riso e loertis
In Lombardia, ad aprile 2026, si svolgeranno dieci sagre dedicate ai piatti della tradizione locale. Gli eventi si terranno in diverse zone della regione, dalla provincia di Milano alla Bergamasca, e includeranno manifestazioni con specialità come mondeghili, riso e loertis. Le date e i luoghi delle celebrazioni sono stati già annunciati e prevedono weekend dedicati alla gastronomia e alle tradizioni locali.
Voglia di un bel piatto di risotto? Oppure siete curiosi di assaggiare piatti a base di loertis e cicoria? Da non perdere i mondeghili, ovvero le polpette. E perché rinunciare a un bel boccale di birra bavarese? Nel mese di aprile sono numerose le sagre e le fiere che propongono eventi nei quali è possibile immergersi nel gusto. Ma dove? Si va dalla provincia di Milano a quella di Bergamo, fino alla Valtellina. Gli appuntamenti, tutti nei fine settimana, non prevedono solo degustazioni, pranzi o cene. A corredo vengono sempre organzzati eventi con musica dal vivo, bancarelle e intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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