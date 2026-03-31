In Lombardia, ad aprile 2026, si svolgeranno dieci sagre dedicate ai piatti della tradizione locale. Gli eventi si terranno in diverse zone della regione, dalla provincia di Milano alla Bergamasca, e includeranno manifestazioni con specialità come mondeghili, riso e loertis. Le date e i luoghi delle celebrazioni sono stati già annunciati e prevedono weekend dedicati alla gastronomia e alle tradizioni locali.

Voglia di un bel piatto di risotto? Oppure siete curiosi di assaggiare piatti a base di loertis e cicoria? Da non perdere i mondeghili, ovvero le polpette. E perché rinunciare a un bel boccale di birra bavarese? Nel mese di aprile sono numerose le sagre e le fiere che propongono eventi nei quali è possibile immergersi nel gusto. Ma dove? Si va dalla provincia di Milano a quella di Bergamo, fino alla Valtellina. Gli appuntamenti, tutti nei fine settimana, non prevedono solo degustazioni, pranzi o cene. A corredo vengono sempre organzzati eventi con musica dal vivo, bancarelle e intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sagre aprile 2026 in Lombardia, dove e quando: 10 eventi tra mondeghili, riso e loertis

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