Sagre marzo 2026 in Lombardia dove e quando | 10 eventi tra gnocco fritto ossobuco e cotoletta

In Lombardia, tra marzo e aprile 2026, si svolgono dieci sagre in diverse zone della regione. Gli eventi si tengono dalla provincia di Milano al Lodigiano, passando per la Bergamasca, il Bresciano e la Valtellina. Le manifestazioni prevedono degustazioni di gnocco fritto, ossobuco e cotoletta, attirando appassionati di cucina tradizionale. Le date e i luoghi di ciascuna sagra vengono comunicate con anticipo sui canali ufficiali.

Voglia di polenta? Meglio l'ossobuco? O preferite la cotoletta? Ma anche vini e dolci di ogni tipo. Nel mese di marzo sono numerose le sagre che propongono eventi nei quali è possibile immergersi nel gusto. Ma dove? Si va dalla provincia di Milano a quella di Lodi fino alla Brianza. E ancora nella Bergamasca, nel Bresciano o in Valtellina. Gli appuntamenti non prevedono solo degustazioni, pranzi o cene. A corredo vengono sempre organzzati eventi con musica dal vivo, bancarelle e intrattenimento per tutte le età.