Sagre gennaio 2026 in Lombardia dove e quando | 10 eventi tra casoncelli pizzoccheri e trippa
Le sagre di gennaio 2026 in Lombardia offrono un’opportunità per scoprire le tradizioni culinarie della regione. Tra Bergamo, Brescia, il Lodigiano, Monza e il Mantovano si svolgono dieci eventi dedicati a piatti come casoncelli, pizzoccheri e trippa. Un’occasione per assaporare le specialità locali e conoscere le comunità che le preservano. Ecco le date e le località delle principali sagre di gennaio in Lombardia.
Dalla provincia di Bergamo a quella di Brescia fino al Lodigiano. Poi, Monza e Brianza ma anche il Mantovano. Giornate all'insegna della tradizione e del gusto. E non mancano i falò dedicati a Sant'Antonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
