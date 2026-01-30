Arrivano le sagre di febbraio in Lombardia, con dieci eventi tra carciofi, bollito e polenta. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse città della regione, offrendo a residenti e visitatori occasioni di assaggiare piatti tipici e vivere le tradizioni locali. Se state cercando cosa fare nei prossimi fine settimana, queste sagre possono essere un’ottima scelta per gustare buona cucina e divertirvi in compagnia.

Carciofi e carbonara, ma anche polenta e bollito. Oppure bigoli, risotto e cazoeula. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Nel mese di febbraio sono numerose le sagre che propongono eventi nei quali è possibile immergersi nelle tradizioni e nei sapori locali. Ma dove? Si va dalla provincia di Milano a quella di Cremona fino al Mantovano. E ancora in Brianza o nella Bergamasca. Gli appuntamenti non prevedono solo degustazioni, pranzi o cene. A corredo vengono sempre organzzati eventi con musica dal vivo, giochi o bancarelle. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sagre febbraio 2026 in Lombardia, dove e quando: 10 eventi tra carciofi, bollito e polenta

Approfondimenti su Sagre Febbraio2026

Le sagre di gennaio 2026 in Lombardia offrono un’opportunità per scoprire le tradizioni culinarie della regione.

Scopri gli eventi più interessanti in Lombardia e a Milano nel weekend dal 9 all’11 gennaio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sagre Febbraio2026

Argomenti discussi: Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026; Festival, sagre ed eventi gastronomici del weekend dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026; Weekend del 31 Gennaio- 1 Febbraio: se il freddo si fa sentire, in Piemonte rispondiamo a colpi di Bagna Cauda e Coriandoli!; Sagre nel Lazio a febbraio, idee per un grande inverno.

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 30 gennaio all'1 febbraioTanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana. Musei e siti gratis domenica. Per chi ama il teatro, all'Augusteo arriva Uno, nessuno e centomila. Ultimo weekend per Luci d'Artista ... salernotoday.it

Weekend del 31 gennaio e 1 febbraio 2026 a Genova, cosa fare? Fiera di Sant'Agata, musei gratis, Ubaldo Pantani a teatro e sagra della mimosa1 Il quartiere di San Fruttuoso si anima con la storica Fiera di Sant'Agata. Domenica 1 febbraio, oltre 500 banchi invadono le strade principali offrendo merce di ogni tipo, dal cibo all'artigianato, ... mentelocale.it

Antrodoco (RI) - "Carnevale 'Ndreocano" 14 e 17 Febbraio 2026 https://www.viaggiesagre.it/sagre/lazio/febbraio/Antrodoco.html . . . #antrodoco #festa #tradizione #visitlazio #lazio #laziodascoprire #carnevale #febbraio #carnevale2026 - facebook.com facebook