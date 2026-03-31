Safari umani a Sarajevo | l’inchiesta che scatenò la Procura di Milano

Domani, 31 marzo 2026, si terrà a Milano un evento presso la Libreria Centofiori durante il quale verranno presentate le scoperte contenute nel libro I cecchini del weekend. L’iniziativa riguarda un’inchiesta sul comportamento di alcuni individui che si sono spostati tra Sarajevo e altre località, attirando l’attenzione della Procura di Milano. La vicenda ha suscitato molte notizie nei mezzi di comunicazione.