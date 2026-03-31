Safari umani a Sarajevo | l’inchiesta che scatenò la Procura di Milano
Domani, 31 marzo 2026, si terrà a Milano un evento presso la Libreria Centofiori durante il quale verranno presentate le scoperte contenute nel libro I cecchini del weekend. L’iniziativa riguarda un’inchiesta sul comportamento di alcuni individui che si sono spostati tra Sarajevo e altre località, attirando l’attenzione della Procura di Milano. La vicenda ha suscitato molte notizie nei mezzi di comunicazione.
Domani, 31 marzo 2026, si terrà alla Libreria Centofiori di Milano l’evento che presenterà le scoperte choc sul libro I cecchini del weekend. Ezio Gavazzeni, autore dell’opera edita da Paper First, esporrà come ricchi occidentali pagavano per partecipare a veri e propri safari umani durante l’assedio di Sarajevo tra il 92 e il 96. L’incontro vedrà anche la presenza del magistrato Guido Salvini e di Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it. Il volume ha già raggiunto posizioni di testa nelle classifiche delle vendite, richiedendo due nuove ristampe in soli dieci giorni dalla pubblicazione. La narrazione non si limita al racconto storico ma funge da base per un esposto depositato presso la Procura di Milano, scatenando una vera inchiesta giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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