A Milano è stata presentata un’inchiesta sui “safari umani” di Sarajevo, un fenomeno che ha coinvolto vari attori nel corso di tre decenni. Durante l’evento, un rappresentante ha dichiarato che molte persone avevano conoscenza delle attività, alcune avevano anche segnalato quanto sapevano, ma le indagini ufficiali non hanno portato avanti tutte le denunce ricevute. Il tema ha suscitato attenzione sulla presenza di un muro di omertà tra le parti coinvolte.

“In questi trent’anni c’è stato un muro di omertà. Tanta gente sapeva, addirittura qualcuno ha denunciato, ma dobbiamo capire perché la Digos non ha portato avanti le denunce che avevano ricevuto. Perché?”. A chiederselo è lo scrittore Ezio Gavazzeni che giovedì a Milano ha presentato il suo nuovo libro inchiesta “I cecchini del weekend” (ed. PaperFirst). Nelle testimonianze inedite raccolte nel libro, viene ricostruito quello che avveniva in Bosnia durante l’assedio di Sarajevo (92-96) quando ricchi stranieri, provenienti da tutti i paesi occidentali pagavano somme ingenti per sparare a persone inermi insieme ai cecchini dell’esercito serbo bosniaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I cecchini del weekend”. A Milano, la presentazione del libro inchiesta sui safari umani di Sarajevo. Gavazzeni: “C’è stato un muro di omertà. Pezzi di Stato sapevano”

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