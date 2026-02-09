Safari umani a Sarajevo l'80enne indagato interrogato davanti ai pm | Non è vero nulla mai stato a Sarajevo

Questa mattina a Sarajevo, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo è stato ascoltato dai pubblici ministeri. L'uomo, coinvolto nelle indagini sui presunti cecchini del periodo bellico, ha negato di aver mai preso parte agli attacchi. Durante l'interrogatorio, ha ribadito con fermezza di non essere mai stato a Sarajevo e di non aver mai sparato contro civili.

Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai civili a Sarajevo tra il '92 e il '95, avrebbe negato tutto.

