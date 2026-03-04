Un primo testimone depone alla Procura bosniaca sui safari umani di Sarajevo | Parlerò dei politici coinvolti
Un ex volontario in un'unità corazzata serbo-bosniaca durante l'assedio di Sarajevo tra il 1992 e il 1996 ha deposto come testimone alla Procura di Bosnia ed Erzegovina, parlando di quanto accaduto durante quei anni. Durante l’interrogatorio ha affermato che parlerà anche di politici coinvolti nei fatti. La deposizione riguarda i cosiddetti
