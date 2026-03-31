Ronaldo | 7,8 milioni per l’attico a Miami dopo la vendita delle quote

L’ex calciatore Ronaldo Luiz Nazario da Lima, conosciuto come ‘il Fenomeno’, ha recentemente acquistato un attico a Miami, dopo aver venduto alcune quote. La transazione riguarda una proprietà situata nel centro della Florida, e l’operazione si aggiunge a un investimento immobiliare di notevole valore. La notizia arriva poco dopo la conclusione della vendita di quote di cui era proprietario.