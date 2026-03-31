Ronaldo | 7,8 milioni per l’attico a Miami dopo la vendita delle quote
L’ex calciatore Ronaldo Luiz Nazario da Lima, conosciuto come ‘il Fenomeno’, ha recentemente acquistato un attico a Miami, dopo aver venduto alcune quote. La transazione riguarda una proprietà situata nel centro della Florida, e l’operazione si aggiunge a un investimento immobiliare di notevole valore. La notizia arriva poco dopo la conclusione della vendita di quote di cui era proprietario.
L’ex campione Ronaldo Luiz Nazario da Lima, noto come ‘il Fenomeno’, ha completato l’acquisto di una proprietà immobiliare nel cuore della Florida. L’operazione riguarda un attico situato a Bay Harbor Islands, Miami, valutato a 7,8 milioni di dollari. Il bene si colloca all’interno del complesso Onda Residences, terminato nel 2024. La transazione coincide con la cessione delle quote societarie possedute dall’atleta nel Real Valladolid e nel Cruzeiro. Questa mossa segna un punto di svolta nella sua gestione patrimoniale, spostando il baricentro degli investimenti verso i poli calcistici emergenti. La città ospiterà partite del Mondiale 2026, rafforzando il suo ruolo strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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