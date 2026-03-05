In un grattacielo di Jesolo è stato venduto un attico per cinque milioni di euro, con un costo di circa quarantacinquemila euro al metro quadro. La cifra sorprende considerando la posizione e il contesto locale, che ricordano più le zone di lusso di Miami che le tradizionali località italiane. L’immobile rappresenta uno dei prezzi più elevati mai registrati nella zona.

Cinque milioni per un attico. Quarantacinquemila euro al metro quadrato. Non parliamo di Manhattan, nemmeno della Florida. Siamo invece a Jesolo, la cittadina che, con i suoi quindici chilometri di sabbia, secondo le classifiche sarebbe ai primi posti tra le spiagge italiane per visitatori (1,5 milioni l’anno) e per presenze (5 milioni). Su uno dei simboli delle estati popolari italiane è destinata a svettare una torre stile Miami: 85 metri di altezza per 24 piani. Un progetto firmato dall’archistar Richard Meier. Proprio agli ultimi piani, si trova appunto il super attico messo in vendita per la cifra da capogiro: 110 metri quadrati con terrazzo panoramico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cinque milioni di euro per un attico in grattacielo: sembra Miami, ma è Jesolo

