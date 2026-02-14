David e Victoria Beckham hanno deciso di mettere in vendita il loro attico a Miami, valutato a 25 milioni di euro, a causa di un cambio di progetto nella loro vita. L’appartamento si trova nel cuore della città e offre una vista spettacolare sull’Oceano, oltre a servizi esclusivi come una spa privata e un eliporto. La coppia ha scelto di vendere questa proprietà di lusso, lasciando alle spalle un palazzo che ha attirato molte attenzioni per il suo design moderno e le grandi vetrate.

Addio alle viste mozzafiato su Biscayne Bay e al grattacielo futuristico che ridisegna lo skyline della Florida. David e Victoria Beckham hanno salutato uno degli indirizzi più esclusivi di Miami, chiudendo un’operazione immobiliare che si è rivelata decisamente vantaggiosa. La coppia ha venduto il proprio attico situato nel grattacielo One Thousand Museum per una cifra compresa tra i 24,6 e i 25 milioni di dollari. Un incasso notevole che segna una corposa plusvalenza rispetto all’investimento iniziale: l’immobile era stato infatti acquistato dalla coppia nel 2020 per circa 19,8 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - David e Victoria Beckham vendono per 25 milioni il super attico a Miami con vista sull’Oceano: dalla spa all’eliporto privato, ecco tutti i dettagli

David e Victoria Beckham hanno venduto il loro attico a Miami, situato nel grattacielo disegnato dall’architetta Zaha Hadid, per 20 milioni di euro.

