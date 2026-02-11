L’attico di Giorgio Armani a New York è stato messo in vendita. L’appartamento di 186 metri quadrati si trova su Madison Avenue, nel cuore dell’Upper East Side, e il cartello “Vendesi” è stato affisso davanti alla porta. La cifra richiesta è di circa 10 milioni di dollari. La proprietà, che si estende su un intero piano, è stata valutata in modo accurato e ora aspetta un acquirente interessato a uno degli indirizzi più esclusivi della città.

Sulla casa di Giorgio Armani a New York è stato affisso il cartello “Vendesi”. L’attico 6B da 186 metri quadri situato su Madison Avenue, la cosiddetta via del lusso nell’Upper East Side di Manhattan, è in vendita presso Douglas Elliman a circa 10 milioni di dollari (8.5 milioni di euro). Lo sfarzoso appartamento è solo una delle 10 residenze appartenute al designer. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, l’attico è situato al sesto piano ed è composto da due stanze da letto e due bagni privati (rivestiti in marmo Azul Macaubas), più uno di servizio. L’appartamento è stato impreziosito con pavimenti in marmo Bianco Namibia, un lavabo in Velvet Onyx e applique personalizzate ArmaniCasa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’attico di Giorgio Armani a New York è in vendita: l’appartamento di 186 metri quadrati è stato valutato 10 milioni di dollari

Approfondimenti su Giorgio Armani New York

Giorgio Armani mette in vendita il suo appartamento a New York.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giorgio Armani New York

Argomenti discussi: Gianni Sperti, l'attico di lusso nel quartiere storico di Roma: le vetrate, la cucina con vista, il terrazzo sul Gazometro, il letto...; Il misterioso countdown di Fallout è giunto al termine, ecco cosa ha svelato; Il calendario della Milano Fashion Week autunno inverno 2026 2027: tra grandi debutti, conferme e la nuova generazione del Made in Italy; Epstein: la storia segreta | Carta Bianchi Ep. 1.

A Manhattan, dove lo skyline incontra il lusso senza compromessi, un pied-à-terre firmato Giorgio Armani arriva sul mercato. Non un abito, ma una residenza che racchiude l’eleganza e la raffinatezza che hanno reso lo stilista italiano un’icona globale. Situato - facebook.com facebook

La casa di Giorgio Armani a New York in vendita per 10 milioni di dollari #ANSA x.com