A Roma, sotto il territorio del quinto municipio, è stato scoperto un sistema di gallerie sotterranee lungo 15 chilometri. L’area, nota per le sue cavità storiche, presenta un complesso di passaggi nascosti che si estende sotto la superficie urbana. La scoperta riguarda un labirinto di tunnel che si sviluppa nel sottosuolo della città, con dettagli ancora in fase di analisi.

Un labirinto sotterraneo di 15 chilometri è stato individuato sotto il territorio del quinto municipio di Roma, in un’area nota per le sue cavità storiche. La scoperta avviene durante i lavori di manutenzione idraulica in via degli Angeli, dove una condotta meteorica ha rivelato una rete di gallerie antiche a nove metri di profondità. L’intervento ha comportato la chiusura della strada da febbraio 2025 e ha messo in luce la complessità geologica del suolo vulcanico laziale. Mentre alcuni tratti sono stati già riempiti e messi in sicurezza, come nel caso di via Buie d’Istria, altre aree richiedono ancora monitoraggio costante. La gestione di queste criticità richiede un approccio che vada oltre l’emergenza immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: 15 km di gallerie scoperte sotto il Municipio V

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