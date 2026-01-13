Municipio Roma XV | presidente su nuova mappa citta’ c’e’ tempo fino al 15 gennaio per osservazioni

Il Municipio Roma XV ha aperto un periodo fino al 15 gennaio per inviare osservazioni e suggerimenti sulla nuova mappa della città. Questa è un’opportunità per i cittadini di partecipare attivamente alla definizione urbanistica del territorio, contribuendo a creare uno spazio più rispondente alle esigenze della comunità e delle aree locali. È importante condividere le proprie idee per influenzare positivamente lo sviluppo del Municipio.

È possibile inviare osservazioni e suggerimenti fino al 15 gennaio prossimo "per contribuire alla realizzazione della nuova mappa di Roma; si tratta di un'importante opportunità per partecipare attivamente alla costruzione di una città che sia più vicina alle esigenze delle persone e ai territori, e per fornire il proprio contributo a una nuova definizione urbana del Municipio Roma XV". Queste sono le parole espresse dal presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, in una nota ufficiale. "Dopo la presentazione, avvenuta lo scorso ottobre, da parte di Roma Capitale della nuova mappa della città, a metà novembre abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con i cittadini presso la Casa dei Giovani di via del Podismo, insieme ad Andrea Catarci, responsabile dell'ufficio Giubileo delle persone e partecipazione di Roma Capitale, sulla proposta della nuova mappa dei quartieri del Municipio Roma XV.

