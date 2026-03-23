Referendum a Roma dove si è votato di più e di meno | mappa dell’affluenza Municipio per Municipio

Roma, 23 marzo 2026 – Roma ha votato in modo molto diseguale. Dietro il dato generale dell’affluenza, il dettaglio delle sezioni racconta una città divisa quasi per fasce sociali, oltre che geografiche: più alta nei quartieri centrali, storici e più solidi dal punto di vista economico; più bassa nelle periferie esterne e nelle aree popolari. Il Municipio I è tra quelli che mostrano i livelli di partecipazione più alti. Qui rientrano il centro storico, Prati, Della Vittoria, Trevi, Campo Marzio, Parione, ma anche Trastevere e Borgo. Soprattutto nel quadrante di Prati-Della Vittoria molte sezioni si muovono tra il 72% e l’80%, con punte come la 2202 all’80,08%, la 2204 al 78,38%, la 2205 al 78,26%, la 2207 al 76,85% e la 2193 al 76,78%. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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