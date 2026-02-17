Il nuovo parco lineare di Roma nord Così il municipio vuole riqualificare l' area sotto il viadotto

Il municipio XV di Roma ha approvato la creazione di un nuovo parco lineare lungo il Tevere, perché vuole trasformare l’area sotto il Viadotto Giubileo del 2000. La decisione arriva dopo anni di abbandono e degrado di quella zona, che ora sarà riqualificata con spazi verdi e aree per il tempo libero. Il progetto prevede anche l’installazione di panchine e percorsi pedonali, per rendere più accessibile il tratto lungo il fiume.

Roma nord vuole il suo parco lineare lungo il Tevere. È questo l’indirizzo del consiglio del municipio XV che ha votato sì alla proposta di riqualificazione della parte sottostante il Viadotto Giubileo del 2000. Un’area da anni ostaggio di baraccopoli, discariche abusive e roghi tossici. Sotto ai piloni dello stradone che sovrasta il Tevere e una parte della Flaminia c’è di tutto: insediamenti di disperati che vivono all’addiaccio sugli argini del fiume, dentro tende e baracche; casupole diroccate trasformate in abitazioni con tetti di nylon e porte di lamiere, cumuli di copertoni e vecchi elettrodomestici; sacchetti di calcinacci.🔗 Leggi su Romatoday.it Società di atletica senza sede, il Comune crea area pedonale nel parco lineare SudIl Comune di Reggio Calabria ha deciso di creare un’area pedonale nel parco lineare Sud, rispondendo alle richieste delle società di atletica che non avevano una sede stabile. Leggi anche: Da Parco Teoli a piazza delle Giunchiglie: 1.3 milioni per riqualificare le aree verdi del municipio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rigenerazione urbana. Approvata realizzazione parco urbano lineare asse Notarbartolo-Malaspina-Lolli; Noli, taglio del nastro per il nuovo parco urbano nelle aree ex ferroviarie di via Belvedere; Palermo, nasce il parco lineare Notarbartolo-Lolli: 13 milioni per ricucire la trincea ferroviaria; Un parco urbano fra le stazioni Lolli e Notarbartolo: verde e nuovi servizi per rigenerare le aree ferroviarie dismesse. Palermo, 13 milioni per il parco lineare Notarbartolo-Malaspina-LolliL’intesa tra Comune e Rfi avvia la trasformazione della trincea ferroviaria in un corridoio verde con spazi pubblici e servizi, finanziato con fondi FSC 2021-2027 e coordinato con i cantieri del ... ecodallecitta.it Nuovo parco urbano a Palermo, via libera dalla GiuntaParco urbano lineare La Giunta Comunale di Palermo ha approvato l’accordo operativo, proposto dall’Assessore ... msn.com Chi c’è dietro il nuovo complesso residenziale di Roma nord facebook