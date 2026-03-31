Rogna Delmastro | Il locale riciclava soldi della mafia

Un ex socia di un sottosegretario si è dimessa dopo il referendum e si trova al centro di un'inchiesta per aver gestito un locale che, secondo le indagini, riciclava denaro proveniente dalla mafia. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato approfondimenti sulle operazioni finanziarie associate alla gestione del locale. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla presenza criminale nel settore.

Per il «Delma» le cose non si mettono bene. La Direzione distrettuale antimafia sospetta che l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, abbia agito come prestanome per il clan romano dei Senese, contribuendo a costruire una rete di attività formalmente regolari ma funzionali a ripulire capitali illeciti. Le cosiddette «lavatrici di soldi sporchi». Al centro dell’inchiesta c’è la Bisteccheria d’Italia, un ristorante in via Tuscolana a Roma che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato utilizzato per riciclare il denaro riconducibile al clan guidato da Michele Senese, detto «o’ pazz». L’indagine coinvolge Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato a febbraio 2026 a quattro anni di carcere per intestazione fittizia di beni aggravata da favoreggiamento del clan Senese. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Rogna Delmastro: «Il locale riciclava soldi della mafia» Articoli correlati Caso Delmastro, la Bisteccheria d’Italia “riciclava soldi della mafia”. Miriam e Mauro Carroccia saranno interrogati in settimanaRoma, 30 marzo 2026 – Sono previsti per metà settimana i primi interrogatori davanti ai pm della Dda di Roma che indagano sulla società 'Le 5... Caso Delmastro, per i pm il ristorante aperto con i Caroccia “riciclava i soldi della camorra”Mauro e Miriam Caroccia sono accusati ''trasferito e reinvestito'' nella società Le 5 Forchette "proventi delle attività illecite del clan di stampo... Delmastro, la Bisteccheria d’Italia dei Caroccia “riciclava soldi del clan Senese”Il caso Delmastro si arricchisce di nuovi sviluppi giudiziari: secondo la Procura di Roma, nella società legata all’ex sottosegretario alla Giustizia...