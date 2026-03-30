Caso Delmastro per i pm il ristorante aperto con i Caroccia riciclava i soldi della camorra

Secondo i pubblici ministeri, il ristorante gestito con i fratelli Caroccia avrebbe funto da via di riciclaggio dei soldi provenienti da attività illecite della camorra. Mauro e Miriam Caroccia sono accusati di aver trasferito e reinvestito i proventi del clan di stampo camorristico dei Senese nella società denominata Le 5 Forchette. L'inchiesta si concentra sulle modalità di gestione finanziaria del locale.

Mauro e Miriam Caroccia sono accusati ''trasferito e reinvestito'' nella società Le 5 Forchette "proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese". La Srl, di cui era stato azionario anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro, gestiva il ristorante Bisteccherie d'Italia, a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tutto quello che non torna nel caso di Delmastro e il ristorante aperto con la figlia di CarocciaAndrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, è travolto da una nuova polemica. Caso Delmastro, indagine sui Caroccia: “Nel ristorante soldi del clan Senese”Mauro Caroccia e la figlia Miriam avrebbero trasferito e successivamente investito, anche nella fase iniziale di avviamento, nella società ‘Le 5... Contenuti e approfondimenti su Caso Delmastro Temi più discussi: Caso Delmastro, il ristorante e i rapporti con i Caroccia: cosa sappiamo finora; Caso Delmastro, Il ristorante utilizzato per riciclare denaro: indagati Caroccia e figlia; Caso Delmastro, anche Caroccia andò dal notaio insieme alla figlia per creare la srl che gestiva la Bisteccheria; Caso Delmastro, la commissione Antimafia convocherà il sottosegretario per l'affaire Caroccia. Caso Delmastro, la Bisteccheria riciclava soldi del clan Senese: l’indagine sulla società di cui era socio l’ex sottosegretarioAll’interno della società ‘Le 5 Forchette‘, proprietaria della ‘Bisteccheria d’Italia’ sulla Tuscolana a Roma di cui è stato socio anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, venivano ... unita.it Caso Delmastro, i pm: «Nelle 5 forchette investiti i proventi del clan Senese»L’accusa dei pubblici ministeri nei confronti di Mauro e Miriam Caroccia, che verranno interrogati a piazzale Clodio ... editorialedomani.it Delmastro e il caso bisteccheria, “Mauro e Miriam Caroccia hanno reinvestito nel ristorante i soldi del clan Senese” x.com CASO DELMASTRO Il mio intervento su Delmastro mezz’ora prima che si dimettesse Delmastro! #Movimento5Stelle #giustizia - facebook.com facebook