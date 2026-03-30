Sono programmati per metà settimana i primi interrogatori davanti ai pubblici ministeri relativi al caso che coinvolge la Bisteccheria d’Italia. Secondo quanto emerso, l’attività commerciale avrebbe riciclato denaro proveniente da attività mafiose. Miriam e Mauro Carroccia sono attesi in tribunale per fornire le proprie versioni dei fatti. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione finanziaria dell’esercizio.

Roma, 30 marzo 2026 – Sono previsti per metà settimana i primi interrogatori davanti ai pm della Dda di Roma che indagano sulla società 'Le 5 Forchette' che gestiva il ristorante 'Bisteccheria d'Italia' di via Tuscolana a Roma e di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ha poi rivenduto le quote. Nel procedimento avviato dalla procura di Roma in particolare si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. In settimana a piazzale Clodio saranno ascoltati dai magistrati Mauro Caroccia, che sta scontando una pena definitiva a quattro anni di carcere per reati di stampo mafioso, e la figlia Miriam, azionista della Srl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Delmastro, la Bisteccheria d’Italia “riciclava soldi della mafia”. Miriam e Mauro Carroccia saranno interrogati in settimana

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