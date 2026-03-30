La Procura di Roma ha aperto un'indagine su una società collegata all'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Secondo le autorità, sarebbero stati movimentati capitali di provenienza mafiosa, collegati a un clan senese. Il caso si aggiunge alle recenti vicende giudiziarie e coinvolge anche un’attività commerciale denominata Bisteccheria d’Italia, di proprietà dei Caroccia.

Il caso Delmastro si arricchisce di nuovi sviluppi giudiziari: secondo la Procura di Roma, nella società legata all’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ci sarebbero stati capitali mafiosi. Un’ipotesi investigativa che segna un punto di svolta nell’inchiesta. Al centro degli accertamenti c’è la posizione di Miriam Caroccia, indicata come socia “a sua insaputa”. La giovane ha ricevuto un avviso a comparire, mentre gli inquirenti cercano di chiarire il suo reale coinvolgimento nella gestione societaria. Secondo i magistrati, la Bisteccheria d’Italia, attività riconducibile in passato a Delmastro, avrebbe avuto un ruolo nel favorire un’ associazione di stampo mafioso legata alla famiglia Senese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Delmastro, la Bisteccheria d’Italia dei Caroccia “riciclava soldi del clan Senese”

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