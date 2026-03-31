Rimpasto | Uap chiede stabilità Schillaci è la garanzia per la sanità

L’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata ha espresso una richiesta di stabilità nel Sistema sanitario nazionale. La questione riguarda le recenti discussioni sul rimpasto di governo e sulla figura di Schillaci come possibile garanzia per il settore sanitario. L'ente ha sottolineato l'importanza di mantenere un equilibrio stabile per assicurare continuità e funzionamento dei servizi.

L’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata ha lanciato un monito deciso sulla necessità di stabilità nel Servizio sanitario nazionale. L’intervento segue le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato riguardo a possibili rimpasti governativi. Il ministro Orazio Schillaci viene indicato come la figura chiave per garantire l’equilibrio del dicastero in questo momento critico. La nota ufficiale sottolinea come affermazioni che sembrano semplici ipotesi politiche rischino di generare confusione dannosa per il sistema e per i cittadini. In un contesto internazionale complesso, la continuità nella guida della sanità appare come un valore prioritario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimpasto: Uap chiede stabilità, Schillaci è la garanzia per la sanità Articoli correlati Governo: Uap, prudenza su ipotesi rimpasto, ministro Schillaci garanzia stabilita’ per Sanita’In un momento particolarmente critico per il contesto internazionale e per l’evoluzione del Servizio sanitario nazionale, la stabilità si configura... Sanità, la conferenza stampa di UapRoma, 28 gennaio 2026 – Si è svolta oggi, presso la Club House di Piazza di Monte Citorio, la conferenza stampa promossa da UAP – Unione Nazionale... Sanità, a Roma la mobilitazione di Uap. Giorlandino: "Regole uguali per difendere Ssn"L’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata sceglie il Teatro Brancaccio di Roma per la sua “manifestazione nazionale”.