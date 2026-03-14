Sanità a Roma la mobilitazione di Uap Giorlandino | Regole uguali per difendere Ssn

A Roma, l’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambitori, Enti e Ospedalità Privata ha organizzato una manifestazione al Teatro Brancaccio. La mobilitazione riguarda la sanità e si concentra sulla richiesta di regole uguali per la tutela del Servizio Sanitario Nazionale. Il rappresentante dell’Unione ha commentato l’evento sottolineando l’importanza di una maggiore equità nel settore.

L’ Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata sceglie il Teatro Brancaccio di Roma per la sua “manifestazione nazionale”. Al centro della mobiltazione la rivendicazione dell’Uap per una unificazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie. L’unione lamenta da tempo la differenza di trattamento nei confronti di sanità pubblica, privata e farmacie. Oltre alle differenze di remunerazione per ogni Regione davanti alla stessa prestazione. “ Stesse cure. Stesse Regole ” è lo slogan. Alla mobilitazione tantissime sigle della sanità tra cui Anmed, Anisap, Confapi. Ugl Salute, Ansoc, Confesercenti, Confimprese e altri. Come ribadito dalla presidente Mariastella Giorlandino: “Quella di oggi non è una manifestazione di categoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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