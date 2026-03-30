Governo | Uap prudenza su ipotesi rimpasto ministro Schillaci garanzia stabilita’ per Sanita’

Il governo ha dichiarato di mantenere prudenza sulle ipotesi di rimpasto ministeriale, ribadendo la garanzia di stabilità nel settore sanitario con il ministro Schillaci. In un momento di criticità sia a livello internazionale che per il Servizio sanitario nazionale, le autorità hanno sottolineato l’importanza di preservare l’assetto attuale per garantire continuità e sicurezza.

In un momento particolarmente critico per il contesto internazionale e per l’evoluzione del Servizio sanitario nazionale, la stabilità si configura come un valore di primaria importanza. Questa affermazione proviene dall’Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata), che è intervenuta nel dibattito politico suscitato dalle recenti dichiarazioni del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, riguardanti un possibile rimpasto di governo. “Le parole del sottosegretario, che da un lato sostiene di non vedere un rimpasto all’orizzonte e dall’altro ne menziona la possibilità come un’opportunità per ‘migliorare la compagine di governo’ – prosegue la nota – risultano oggettivamente poco meditate in un momento che richiederebbe invece la massima linearità istituzionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Governo: Uap, prudenza su ipotesi rimpasto, ministro Schillaci garanzia stabilita’ per Sanita’ Articoli correlati Governo, "ipotesi mini-rimpasto, tra i ministri in bilico Nordio, Urso, Piantedosi, Pichetto Fratin e Schillaci" - RETROSCENATutto dipenderà dalle prossime settimane, ed in particolare dai sondaggi: se la coalizione di governo perderà 2-3 punti percentuali come effetto... Leggi anche: Meloni riflette sul rimpasto: "Il governo continuerà sulla sicurezza". Il Colle attende le mosse. Rispunta l'ipotesi di Zaia ministro