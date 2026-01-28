Sanità la conferenza stampa di Uap

Questa mattina, a Roma, si è tenuta una conferenza stampa organizzata da UAP, l’Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori. I rappresentanti dell’associazione hanno preso la parola per denunciare problemi urgenti e ormai irrisolvibili nel Servizio Sanitario Nazionale. L’evento si è svolto alla Club House di Piazza di Monte Citorio, dove sono emerse le criticità strutturali che, secondo loro, stanno mettendo a rischio la qualità dell’assistenza sanitaria nel paese.

Roma, 28 gennaio 2026 – Si è svolta oggi, presso la Club House di Piazza di Monte Citorio, la conferenza stampa promossa da UAP – Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori per denunciare criticità strutturali gravi e non più rinviabili che stanno indebolendo il Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso dell'incontro, moderato da Filippo Caleri de Il Tempo, la Presidente Mariastella Giorlandino ha chiarito il nucleo centrale del problema: il SSN sta perdendo coerenza, perché a prestazioni sanitarie uguali vengono oggi applicate regole diverse, con un abbassamento delle garanzie per i cittadini.

