Sabato si è verificato un incendio che ha danneggiato parzialmente il Rifugio Valsorda, situato in alta quota. La Valcamonica e diversi enti hanno avviato interventi di sostegno ai gestori colpiti dall’incidente. La struttura si trova in una zona remota e l’incendio ha interessato alcune parti dell’edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incendio.

La Valcamonica e tanti enti tendono la mano ai gestori del Rifugio Valsorda, parzialmente bruciato sabato. Nelle scorse ore è partita una gara di solidarietà per sostenere la struttura che fa capo al gruppo Montagna Avventura Vita (Mav), rimesso in sesto nel 2018, centro di educazione ambientale per bambini e ragazzi: "Un luogo di solidarietà e amicizia a 1.400 metri di altezza" tra Piancogno e Borno. Le fiamme si sono scatenate durante i lavori di ampliamento del rifugio, che avrebbe riaperto a breve grazie al lavoro e al sostegno di tanti amici. Il tetto in legno ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire. "Dopo l’incendio si riparte più... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rifugio bruciato. Sostegno in alta quota

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