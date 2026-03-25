Un progetto scientifico offre la possibilità di trascorrere un mese in un rifugio alpino a oltre duemila metri di quota, con vitto e alloggio gratuiti. I partecipanti riceveranno anche un rimborso spese. La proposta prevede soggiorni di quattro settimane consecutive in alta quota, con tutte le spese coperte, e si rivolge a candidati selezionati tramite specifici bandi.

Vivere per quattro settimane consecutive in un rifugio alpino a oltre duemila metri di quota, con vitto e alloggio completamente gratuiti e ricevendo persino un rimborso spese. Non è l’annuncio di un bizzarro concorso a premi, ma la seconda edizione del progetto di ricerca scientifica MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), promosso da Eurac Research, centro di ricerca privato con sede a Bolzano. L’obiettivo dell’iniziativa, supportata dal programma Joint Project del Fondo nazionale svizzero e della Provincia autonoma di Bolzano, è ambizioso quanto pratico: trasformare un rifugio in un laboratorio d’alta quota per colmare un vuoto storico nella letteratura medica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un mese gratis in rifugio a 2.300 metri di quota (pagati): come funziona il progetto scientifico Mahe e chi può candidarsi

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Leggo. . Passare quattro settimane in alta montagna, senza spese e con un rimborso economico, contribuendo allo stesso tempo alla ricerca scientifica. È la proposta di Mahe — Moderate Altitude Healthy Exposure, il nuovo progetto promosso da Eurac Rese - facebook.com facebook