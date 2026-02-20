Dall’incanto del Monte Piana al Rifugio Città di Carpi Emozioni infinite in alta quota

Egidio Scala racconta di un’escursione dal Monte Piana al Rifugio Città di Carpi, fatta per gustare la tranquillità delle alte quote. La causa è la voglia di scoprire paesaggi ancora imbiancati dal freddo, quando il sole inizia a riscaldare le vette. Durante il cammino, si ascoltano solo i suoni del vento e dei passi sulla neve fresca. La giornata si rivela perfetta per immergersi in un ambiente silenzioso e autentico, lontano dal trambusto della pianura. Il sentiero si snoda tra panorami mozzafiato e rifugi accoglienti.

di Egidio Scala Sul finire dell'inverno, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il sole si riflette sulle cime ancora innevate: è questo il momento per assaporare una montagna diversa, più intima e a misura d'uomo, dove i rumori sono solo quelli della natura. Nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, tra Auronzo e Misurina, si trovano luoghi meno battuti dal turismo che permettono di riconnettersi con la natura e di riscoprire i piccoli piaceri della montagna. Una passeggiata lungo il lago di Auronzo con vista sul monte Tudaio innevato regala un'emozione unica. Appena sopra la diga di Auronzo, accanto alla chiesetta di Santa Caterina, prendono il via dei sentieri meno noti ai più, ma che offrono scorci davvero suggestivi.