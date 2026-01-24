Alta tensione Iran-Usa Khamenei trasferito in un rifugio speciale

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a intensificarsi, con segnali di un possibile escalation militare e politica. Recenti fonti indicano che il leader iraniano, Khamenei, sia stato trasferito in un rifugio speciale, alimentando preoccupazioni sulla stabilità nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le dinamiche tra le due nazioni si fanno sempre più complesse e delicate.

Sale ulteriormente la tensione tra Iran e Stati Uniti, con segnali sempre più evidenti di un possibile inasprimento dello scontro sul piano militare oltre che politico. Secondo indiscrezioni provenienti da fonti vicine all'opposizione iraniana, la Guida Suprema Ali Khamenei avrebbe adottato misure di sicurezza straordinarie di fronte al rischio di un attacco americano. Khamenei in un rifugio sotterraneo a Teheran. La Guida Suprema Ali Khamenei si sarebbe trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran. A riferirlo è il sito Iran International, testata legata all'opposizione iraniana, che cita funzionari militari e della sicurezza preoccupati per un possibile attacco degli Stati Uniti.

