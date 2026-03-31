Domani la Commissione Affari Costituzionali della Camera discuterà la riforma elettorale, conosciuta come Stabilicum, finalizzata a garantire un risultato chiaro alle prossime elezioni politiche. Dopo la sconfitta, il centrodestra ha iniziato un percorso di dialogo per approfondire le modifiche proposte. La discussione riguarda le modalità di assegnazione dei seggi e le regole per l’elezione dei rappresentanti.

La riforma elettorale, ribattezzata Stabilicum per garantire un vincitore chiaro alle prossime politiche, entra domani nella Commissione Affari Costituzionali della Camera. Il centrodestra cerca una nuova strategia di dialogo con le opposizioni dopo la sconfitta del referendum sulla Giustizia e le voci di un possibile rimpasto governativo. Quattro relatori rappresentano le forze di maggioranza: Nazario Pagano (Azione), Angelo Rossi (Fratelli d’Italia), Igor Lezzi (Lega) e Alessandro Colucci (Noi Moderati). Questa scelta tecnica tradisce l’incertezza politica attuale e accende subito i riflettori sul Partito Democratico, che ha ritirato due proposte di legge per evitare strumentalizzazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma elettorale: il centrodestra cerca un dialogo dopo la sconfitta

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