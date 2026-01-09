Legge elettorale Meloni | Dialogo con l' opposizione riforma gli conviene – Il video

Il governo Meloni continua a dialogare con le opposizioni sulla possibile riforma della legge elettorale. Incontri e confronti sono in corso, anche se non sempre a livello diretto. Questa fase di discussione evidenzia l’intento di trovare un consenso condiviso, nell’interesse di un sistema elettorale più stabile e rappresentativo. La volontà di dialogare rimane centrale nel percorso di riforma in corso.

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello. Il mandato è anche a chi se ne occupa in Parlamento a dialogare con l’opposizione. Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, dovrebbe essere favorevole alla riforma che sta pensando il centrodestra, un proporzionale con premio di maggioranza, perché è una riforma che consente a chi prende più voti di governare per cinque anni con una maggioranza solida: sarebbe un vantaggio per tutti e potrebbe rappresentare un vantaggio ancora più importante per l’opposizione che per la maggioranza”. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Meloni sulla legge elettorale: "Dialogo con l'opposizione. Sì una riforma che consente a chi vince di governare 5 anni" Leggi anche: Legge elettorale, Schlein: Nessun contatto con Meloni – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Alfieri (Pd): «Pronti a fermare colpi di mano delle destre sulla legge elettorale»; Giustizia, legge elettorale e premierato: il 2026 sarà l’anno delle riforme targate Meloni; Bignami: «Adesso avanti con la legge elettorale. E sulla Giustizia un'occasione storica»; Giorgia Meloni parla dell'Italia, di quella di oggi e di quella che vorrebbe. Legge elettorale, Meloni: Dialogo con l'opposizione, riforma gli conviene - (Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 “Ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello. quotidiano.net

Meloni sulla legge elettorale: "Dialogo con l'opposizione. Sì una riforma che consente a chi vince di governare 5 anni" - Il tema è non solo il rispetto del voto popolare ma anche la stabilità: il problema non è solo mio, ma anche dell’opposizione», aggiunge Meloni, «spero che non ci siano chiusure pregiudiziali, faremo ... msn.com

Legge elettorale, Meloni: Spero nel confronto. Se c'è chiusura deciderà Parlamento a maggioranza - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Meloni sulla riforma della legge elettorale: "Ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello. Se ne sta occupando il Parlamento" e "spero in un'interlocuzione positiva e che non ci siano chiusure pregiudiziali" #ANSA x.com

In Italia Giorgia Meloni manterrà la sua popolarità e il governo andrà avanti, senza scossoni particolari. La legge elettorale sarà cambiata, con l’eliminazione dei collegi uninominali e un qualche premio di maggioranza per la coalizione vincente. Dal punto di v - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.