legge elettorale il testo della riforma depositato in parlamento dal centrodestra

In Parlamento è stato presentato il testo della nuova legge elettorale proposto dal centrodestra. La proposta prevede modifiche che interessano il sistema di voto e la distribuzione dei seggi. La discussione tra le diverse forze politiche è appena iniziata e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. La formulazione della riforma potrebbe influenzare le prossime scelte politiche del paese.

È stato depositato in Parlamento il testo di riforma della legge elettorale elaborato dal centrodestra. Il provvedimento, sottoscritto dai capigruppo del centrodestra, è stato presentato in Senato e sarebbe in corso di presentazione alla Camera, da dove dovrebbe partire l’esame. Centrodestra: “Proporzionale con premio governabilità per stabilità”. È stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all’attuale legge elettorale. “La proposta di stampo proporzionale, partendo dall’attuale Rosatellum, in ossequio ai dettami delle sentenze 1 del 2014 e la 35 del 2017 della Corte Costituzionale, prevede un premio di governabilità che possa agevolare sia la stabilità che la rappresentatività”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il centrodestra deposita il testo della riforma della legge elettorale. Schlein: "Inaccettabile". Provvedimento in tre articoli. Il premio non può superare il 15%, non oltre i 230 seggi #ANSA facebook

