Centrodestra | riforma elettorale 70 seggi in palio per il 40%

Il centrodestra ha depositato in Parlamento un testo di riforma della legge elettorale che introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La proposta prevede 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 40% dei voti, con un tetto massimo di 230 seggi alla Camera e 114 al Senato. Se due coalizioni si posizionano tra il 35% e il 40%, si terrà un ballottaggio. Il testo esclude le preferenze e introduce liste bloccate, con una soglia di sbarramento al 3%. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito la legge inaccettabile, criticando la fretta e la paura di perdere come cattive consigliere. Il premio di governabilità sarà attribuito alla lista o coalizione con il maggior numero di voti validi che raggiunge il 40%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

