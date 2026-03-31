Rifiuti illeciti nell’officina abusiva Per il titolare denuncia e mega multa

In un’operazione di controllo presso un’officina abusiva sono stati scoperti rifiuti illeciti. Il titolare dell’attività è stato denunciato e multato con una sanzione di grande entità. Durante le verifiche sono state riscontrate anche irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro e alle normative ambientali.

Non solo irregolarità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e delle norme a tutela dell’ambiente. Ma pure una discarica abusiva. E un’officina clandestina. L’hanno scoperto gli agenti della Polstrada di Brescia in una ditta della Bassa. Un’azienda di trasporto merci per conto terzi con sede a Gambara, oggetto di un blitz mirato, organizzato in seguito ad alcune segnalazioni. Il sopralluogo, eseguito con il supporto dei tecnici Arpa, ha dato esito positivo e portato alla luce una situazione più critica di quanto gli investigatori si aspettassero. Sia nei capannoni sia negli spazi esterni sono stati trovati numerosi rifiuti speciali gestiti in modo non conforme alla legge: fusti zeppi di olii esausti, filtri, pneumatici vecchi e usati, ricambi e componenti meccaniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti illeciti nell’officina abusiva. Per il titolare denuncia e mega multa Articoli correlati Rifiuti illegali nell'officina abusiva, scattano denuncia e sequestroProsegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Attività illecita e rifiuti ammassati: scoperta un'officina abusiva. Anche i clienti rischiavano la multaI Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno individuato in un comune della Bassa Romagna, un’autofficina ritenuta abusiva, perchè... Leggi anche: I rifiuti illegali 'abbandonati' nell'officina abusiva sequestrata: 56enne in manette