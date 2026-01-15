Attività illecita e rifiuti ammassati | scoperta un' officina abusiva Anche i clienti rischiavano la multa
I Carabinieri Forestali di Bagnacavallo hanno scoperto un’officina abusiva in un comune della Bassa Romagna, operante senza autorizzazioni e con gestione irregolare di rifiuti speciali. L’attività illecita coinvolgeva anche i clienti, che rischiavano sanzioni. La scoperta evidenzia le problematiche legate alla mancanza di controlli e alla tutela ambientale, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti per prevenire rischi e irregolarità.
I Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno individuato in un comune della Bassa Romagna, un'autofficina ritenuta abusiva, perchè esercitata in assenza delle autorizzazioni di legge, con contestuale gestione irregolare di rifiuti speciali, sia pericolosi che non.
L'uomo, di origine straniera, è stato anche trovato in possesso di quasi 800 euro, provento dell'attività illecita facebook
