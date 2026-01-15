Attività illecita e rifiuti ammassati | scoperta un' officina abusiva Anche i clienti rischiavano la multa

I Carabinieri Forestali di Bagnacavallo hanno scoperto un’officina abusiva in un comune della Bassa Romagna, operante senza autorizzazioni e con gestione irregolare di rifiuti speciali. L’attività illecita coinvolgeva anche i clienti, che rischiavano sanzioni. La scoperta evidenzia le problematiche legate alla mancanza di controlli e alla tutela ambientale, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti per prevenire rischi e irregolarità.

