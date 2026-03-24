Rifiuti illegali nell' officina abusiva scattano denuncia e sequestro

Prosegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza nella cosiddetta Terra dei Fuochi. I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Aversa hanno scoperto e sequestrato un’officina meccanica completamente abusiva, estesa su una superficie di oltre 110 metri quadrati. L’attività, priva di qualsiasi autorizzazione, operava in totale violazione delle normative vigenti. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, stoccati illegalmente. Tra questi, parti di autoveicoli, scarti ferrosi, scaffalature colme di pezzi di ricambio, residui di solventi e diluenti, numerose batterie esauste e circa 100 litri di oli usati conservati in taniche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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