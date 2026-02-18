I rifiuti illegali ' abbandonati' nell' officina abusiva sequestrata | 56enne in manette

Un uomo di 56 anni ha violato i sigilli di un'officina sequestrata e ha abbandonato rifiuti illegali nel sito. La polizia ha scoperto che l'uomo aveva sversato materiali pericolosi e non, nonostante il divieto imposto in precedenza. Questa azione ha aggravato la situazione ambientale dell’area, già sottoposta a controllo per altri illeciti. Gli agenti hanno arrestato il 56enne, che ora dovrà rispondere di aver violato le norme ambientali e di aver compromesso il sito. La vicenda si è svolta questa mattina in una zona industriale della città.

L'intervento dei carabinieri a Castel Volturno. L'area è finita nuovamente sotto chiave Viola i sigilli di un'area già sottoposta a sequestro per illeciti ambientali e sversa altri rifiuti, classificati nelle categorie di 'pericolosi' e 'non pericolosi'. Succede in viale Lago Fondi, a Castel Volturno, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in attività di contrasto ai reati contro l'ambiente, nell'ambito dei controlli nella Terra dei Fuochi, che hanno interessato tutto il litorale. Da quanto si apprende, il 56enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe proseguito l'attività illecita, depositando circa 11 metri cubi di materiali riconducibili a un'officina meccanica abusiva in piena attività: ferraglia, oli esausti, batterie, barattoli di solventi e vernici, plastica, imballaggi misti e pneumatici.