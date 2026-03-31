Rider travolge passeggino | zia e nipotina portate alle Scotte

Un incidente si è verificato questa mattina in via Duprè a Siena, dove un rider in sella a una bicicletta ha investito un passeggino portato da una zia e contenente una bambina. Le persone coinvolte sono state portate all’ospedale Le Scotte per accertamenti. La zona era già stata oggetto di preoccupazioni da parte dei residenti riguardo alla velocità e al comportamento di biciclette e motorini che circolano in modo imprudente, specialmente in prossimità del vicolo di San Salvadore.

Siena, 31 marzo 2026 – “Tanto che si diceva: prima o poi accade qualcosa di brutto”. Molti residenti di via Duprè erano infatti preoccupati da tempo per il comportamento delle biciclette dei rider ma anche dei motorini che vengono giù contromano dal vicolo di San Salvadore, spesso a tutta velocità. E, attraversata la strada, fanno lo slalom fra i paletti nel tratto accanto al Chiesino per sbucare in piazza del Mercato. Risparmiando tempo e metri da percorrere, per carità. Rappresentando però un rischio per i pedoni. Senza contare quelli che vengono giù da San Giuseppe, anch’essi in controsenso, sempre con le biciclette. La via è stretta e con le macchine posteggiate su un lato: un pericolo enorme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rider travolge passeggino: zia e nipotina portate alle Scotte Articoli correlati Investito un pedone a Montagnano: 69enne trasportato in codice 3 alle ScotteIntervento dei sanitari questa mattina nella frazione di Montagnano, lungo la SP 327, per un investimento di un pedone. Scontro tra auto e bicicletta a Subbiano: ciclista 34enne grave alle ScotteO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Incidente stradale nella serata di... Leggi anche: Incidente alla periferia di Arezzo, ciclista in gravi condizioni alle Scotte