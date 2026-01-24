Scontro tra auto e bicicletta a Subbiano | ciclista 34enne grave alle Scotte

Nella serata di ieri ad Arezzo, si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta in via Amendola. L'incidente, avvenuto alle 21.49, ha coinvolto un ciclista di 34 anni, che è stato trasportato in gravi condizioni alle Scotte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Incidente stradale nella serata di ieri ad Arezzo. Alle 21.49 è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana Sud Est per uno scontro tra un’autovettura e un ciclista avvenuto in via Amendola. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Subbiano, l’Automedica di Arezzo e la polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 34 anni, che è stato soccorso e trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale delle Scotte di Siena. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

