Investito un pedone a Montagnano | 69enne trasportato in codice 3 alle Scotte

Un uomo di 69 anni è stato investito questa mattina a Montagnano, lungo la strada SP 327. L'incidente è avvenuto quando il pedone stava attraversando la strada e una vettura lo ha urtato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in codice 3 all’ospedale Le Scotte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

© Lortica.it - Investito un pedone a Montagnano: 69enne trasportato in codice 3 alle Scotte

Intervento dei sanitari questa mattina nella frazione di Montagnano, lungo la SP 327, per un investimento di un pedone. L’allarme è scattato alle ore 8.56 con l’attivazione del 118 della ASL Toscana Sud Est. A rimanere ferito è stato un uomo di 69 anni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Valutate le condizioni del ferito, i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice 3 all’ospedale Ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina.🔗 Leggi su Lortica.it Pedone investito a San Giovanni Valdarno: anziano trasportato in codice 3 a SienaAlle ore 18, a San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini, si è verificato un investimento pedonale. Leggi anche: Investito lungo la Provinciale 327, pedone 69enne in gravi condizioni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pedone investito in tangenziale a Milano, 35enne in codice rosso in ospedale: si indaga; Pedone investito da un'automobile sulla Pontebbana: è grave; Pedone investito sulla ex Statale dei Giovi a Vertemate: è gravissimo; Campi Bisenzio, investito e ferito pedone, si cerca il pirata della strada. Pedone investito: ferito un 69enneAlle 8.56 di questa mattina, 21 febbraio, il personale dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est è intervenuto a Montagnano per soccorrere un uomo investito da una vettura. Secondo quanto appre ... arezzonotizie.it Pedone investito da un'auto: ricoverato in prognosi riservataSusegana, pedone investito sulla SS13 Pontebbana. 71enne ricoverato a Conegliano in prognosi riservata. SUSEGANA (TV) – Investimento pedonale nella serata di ieri lungo la SS 13 Pontebbana, ... nordest24.it Tragedia a Villaverla: pedone investito e ucciso sulle strisce pedonali x.com Incidente a San Miniato, pedone investito: intervento del 118 - facebook.com facebook