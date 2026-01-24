Incidente alla periferia di Arezzo ciclista in gravi condizioni alle Scotte

Da arezzonotizie.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, 23 gennaio, si è verificato un incidente in via Amendola ad Arezzo, coinvolgendo un'auto e un ciclista. L'uomo è stato soccorso dalla Misericordia di Subbiano e dall'automedica di Arezzo ed è attualmente in condizioni gravi presso le strutture sanitarie di Santa Maria alla Scaletta.

Incidente nella serata di ieri, 23 gennaio, in via Amendola ad Arezzo. Il sinistro ha coinvolto un'auto e un ciclista, soccorso dalla Misericordia di Subbiano e dall'automedica di Arezzo. Il 118 è stato attivato poco prima delle 22 e sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Il ferito.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Ciclista 58enne ferita in un incidente al Sodo: trasportata in codice 3 alle Scotte

Incidente stradale a Ceciliano: due feriti gravi, uno trasportato alle Scotte con PegasoAlle 10:35, l’ASL Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione di un incidente stradale a Ceciliano, nel comune di Arezzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Nuovo incidente in Thailandia, crolla una gru alla periferia di Bangkok; Foggia, incidente in città tra un'auto e un furgoncino: muore una donna. Ferita la nipote; Malore alla guida, auto contro un camion: muore una donna di 58 anni; Nuovo incidente in Thailandia, crolla una gru alla periferia di Bangkok.

Schianto alla periferia di Vercelli, un morto e due feritiUn uomo ha perso la vita, nel pomeriggio di giovedì, a causa di un tragico scontro avvenuto alla periferia di Vercelli, lungo la provinciale Trossi, all'altezza della Cascina Torrione. infovercelli24.it

incidente alla periferia diIncidente ad Eboli, si schianta contro un palo con l'auto: il figlio di 8 anni in prognosi riservataIncidente stradale ad Eboli. Un'auto, una Fiat 500, sabato sera mentre percorreva la strada provinciale trenta, a Fiocche alla periferia di Eboli, è andata fuori strada e si ... ilmattino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.