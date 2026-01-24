Incidente alla periferia di Arezzo ciclista in gravi condizioni alle Scotte

Nella serata di ieri, 23 gennaio, si è verificato un incidente in via Amendola ad Arezzo, coinvolgendo un'auto e un ciclista. L'uomo è stato soccorso dalla Misericordia di Subbiano e dall'automedica di Arezzo ed è attualmente in condizioni gravi presso le strutture sanitarie di Santa Maria alla Scaletta.

Incidente nella serata di ieri, 23 gennaio, in via Amendola ad Arezzo. Il sinistro ha coinvolto un'auto e un ciclista, soccorso dalla Misericordia di Subbiano e dall'automedica di Arezzo. Il 118 è stato attivato poco prima delle 22 e sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

