Ricerca 8,3 milioni agli atenei siciliani | la Regione scommette sui giovani per fermare la fuga dei cervelli

La regione ha stanziato più di 8,3 milioni di euro destinati agli atenei siciliani, con l'obiettivo di sostenere i giovani e ridurre la fuga di cervelli. La cifra rappresenta un intervento volto a rafforzare il sistema universitario locale e a offrire maggiori opportunità agli studenti. La decisione segue le preoccupazioni legate al trasferimento di giovani qualificati verso altre regioni o paesi.

Fondi Fse+ destinati a contratti biennali per dottori di ricerca nelle università dell’Isola: avviso regionale su salute, digitale, ambiente e innovazione con candidature aperte fino al 15 maggio 2026 Un investimento da oltre 8,3 milioni di euro per provare a invertire la rotta della fuga dei giovani talenti. È la nuova misura varata dalla Regione Siciliana per sostenere l’alta formazione universitaria e rafforzare il sistema della ricerca nell’Isola. Le risorse, a valere sul Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, saranno destinate al finanziamento di contratti di ricerca negli atenei siciliani. Un intervento che l’assessorato regionale... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ricerca, 8,3 milioni agli atenei siciliani: la Regione scommette sui giovani per fermare la fuga dei cervelli Articoli correlati Ricerca, 8,3 milioni per i giovani negli atenei siciliani: nuovi contratti biennaliUn investimento da oltre 8,3 milioni di euro per sostenere la ricerca e trattenere i talenti in Sicilia. Giovani cervelli in fuga, la Regione prova a fermarli: fino a 9mila euro per chi li assumeIl Friuli Venezia Giulia investe in formazione, università, percorsi tecnici e specializzazioni. Reggio: Progetto 1000 per fermare la fuga dei giovaniReggio Calabria affronta una sfida esistenziale che va oltre i numeri e tocca il cuore pulsante della comunità.