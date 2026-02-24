Giovani cervelli in fuga la Regione prova a fermarli | fino a 9mila euro per chi li assume

La fuga di giovani talenti dal Friuli Venezia Giulia deriva dalla mancanza di opportunità concrete nella regione. Per contrastarla, la Regione offre incentivi fino a 9mila euro a chi assume laureati e diplomati formati localmente. Molti giovani preferiscono cercare lavoro altrove, attirados da salari più alti e ambienti più stimolanti. La strategia mira a mantenere nel territorio le competenze acquisite, ma resta difficile convincere i giovani a restare.

Il Friuli Venezia Giulia investe in formazione, università, percorsi tecnici e specializzazioni. Poi, troppo spesso, quelle competenze prendono la strada di altre regioni o dell’estero. Opportunità più strutturate, retribuzioni più competitive, carriere più rapide. Il risultato è un progressivo indebolimento del tessuto produttivo e demografico locale. Per arginare questa dinamica, l’amministrazione regionale ha varato un pacchetto di incentivi rivolto alle aziende, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro stabile e rendere il territorio più competitivo nella corsa alle competenze. Le nuove disposizioni, in vigore dal primo gennaio, prevedono contributi tra 5mila e 9mila euro per le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani under 36 e donne disoccupate. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Associazione Meet2B, insieme i giovani Under 30: "Basta fuga di cervelli, scriviamo una nuova pagina"Associazione Meet2B è una realtà nata per promuovere l’imprenditorialità tra i giovani under 30, con l’obiettivo di contrastare la fuga di cervelli e valorizzare il talento locale.

Dalla Regione 10 milioni per sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori: contributi fino a 70mila euroLa Regione ha stanziato 10 milioni di euro per aiutare i giovani che vogliono avviare un’attività agricola.

