Reggio | Progetto 1000 per fermare la fuga dei giovani

A Reggio Calabria è stato avviato il progetto “1000” con l’obiettivo di contrastare la fuga dei giovani dalla città. L'iniziativa mira a creare opportunità per i più giovani e offrire alternative alla migrazione, coinvolgendo istituzioni e associazioni locali. Il progetto si concentra sulla realizzazione di iniziative e servizi pensati per trattenere i giovani e favorire il loro coinvolgimento nella vita cittadina.