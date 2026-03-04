Reggio | Progetto 1000 per fermare la fuga dei giovani
A Reggio Calabria è stato avviato il progetto “1000” con l’obiettivo di contrastare la fuga dei giovani dalla città. L'iniziativa mira a creare opportunità per i più giovani e offrire alternative alla migrazione, coinvolgendo istituzioni e associazioni locali. Il progetto si concentra sulla realizzazione di iniziative e servizi pensati per trattenere i giovani e favorire il loro coinvolgimento nella vita cittadina.
Reggio Calabria affronta una sfida esistenziale che va oltre i numeri e tocca il cuore pulsante della comunità. Filomena Iatì, ex consigliera comunale, ha rilanciato l'iniziativa Progetto 1000 con l'obiettivo preciso di fermare la fuga dei giovani qualificati dal territorio. La proposta mira a creare mille nuovi posti di lavoro per invertire la tendenza al declino demografico che sta svuotando la città. L'appuntamento chiave si terrà sabato 7 marzo alle ore 11 nel salone di Confindustria in via Torrione. L'ex politica invita cittadini e organi di informazione a partecipare per comprendere come trasformare questa visione in realtà amministrativa concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
