Ricerca 8,3 milioni per i giovani negli atenei siciliani | nuovi contratti biennali

Sono stati stanziati più di 8,3 milioni di euro destinati a sostenere la ricerca e favorire il reclutamento di giovani ricercatori negli atenei siciliani. La somma è destinata alla creazione di contratti biennali, con l’obiettivo di trattenere i talenti nella regione. L’investimento punta a rafforzare le attività di ricerca e sviluppare nuove opportunità per i giovani nel settore accademico.

Un investimento da oltre 8,3 milioni di euro per sostenere la ricerca e trattenere i talenti in Sicilia. La Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo avviso finanziato con le risorse del programma Fse+ 2021-2027, destinato al finanziamento di contratti di ricerca nelle università dell’Isola. L’obiettivo è duplice: favorire l’ingresso dei giovani nel mondo accademico e rafforzare il sistema della ricerca regionale, in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la strategia di specializzazione intelligente S3 Sicilia. I contratti avranno durata biennale e saranno rivolti a giovani ricercatori, con un contributo massimo di oltre 54 mila euro annui per ciascun incarico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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