Report risultato e gol mentre l’Undav segna il vincitore nel finale dopo i gol di Havertz e Fatawu

Nel match tra le due squadre, sono stati segnati due gol nel primo tempo, uno di Havertz e uno di Fatawu, che hanno portato in vantaggio la squadra di casa. Nel secondo tempo, l’Undav ha segnato il gol decisivo nel finale, portando la squadra alla vittoria. La partita si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto la formazione che ha segnato l’ultimo gol.

2026-03-30 22:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Guarda tutti i gol e leggi il nostro resoconto mentre la Germania continua la preparazione per la Coppa del Mondo a Stoccarda Il gol all’89’ di Denis Undav ha regalato alla Germania una meritata vittoria per 2-1 sul Ghana nell’amichevole internazionale di lunedì sera. I padroni di casa sembravano destinati alla frustrazione a Stoccarda quando il gol nel finale di Abdul Fatawu ha annullato il rigore di Kai Havertz nel primo tempo dopo aver sprecato diverse buone occasioni per migliorare il proprio vantaggio. Ma l’attaccante dello Stoccarda Undav si è... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Report, risultato e gol mentre l’Undav segna il vincitore nel finale dopo i gol di Havertz e Fatawu Articoli correlati Cronaca, risultato e gol mentre Caicedo conquista il vincitore nel finale2026-01-22 00:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea ha superato il Pafos... Report, risultato e gol mentre Salah segna nella vittoria dei tempi supplementari2026-01-05 20:51:00 Ecco quanto riportato poco fa: Rivivi tutta l’azione di Egitto-Benin negli ottavi di finale della Coppa d’Africa L’Egitto si è... Report, risultato e gol mentre il Fennecs ruba il vincitore nei tempi supplementariLa partita è stata subito logorante, con entrambe le squadre che hanno faticato a stabilire un controllo tra frequenti interruzioni e falli.