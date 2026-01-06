Report risultato e gol mentre il Fennecs ruba il vincitore nei tempi supplementari

L’Algeria ha superato la Repubblica Democratica del Congo ai quarti di finale della Coppa d’Africa, grazie a un gol nel finale di Adil Boulbina durante i tempi supplementari. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre, con il risultato finale che ha premiato i Fennecs, che avanzano nel torneo. Segui gli aggiornamenti per rimanere informato su tutte le fasi della competizione.

2026-01-06 20:49:00 Breaking news: Rimani aggiornato su tutta l’azione di Algeria-RD Congo nella Coppa d’Africa L’Algeria ha superato la Repubblica Democratica del Congo dopo i tempi supplementari, con il gol nel finale di Adil Boulbina che ha finalmente separato due squadre alla pari mandando i Fennecs ai quarti di finale della Coppa d’Africa. La partita è stata subito logorante, con entrambe le squadre che hanno faticato a stabilire un controllo tra frequenti interruzioni e falli. La Repubblica Democratica del Congo si è resa pericolosa nel primo tempo, in particolare con Cedric Bakambu, che è andato vicino con un colpo di testa e poi ha costretto Luca Zidane a parare dopo essere stato scelto da Theo Bongonda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

