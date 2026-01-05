Report risultato e gol mentre Salah segna nella vittoria dei tempi supplementari

Nell’ottavo di finale della Coppa d’Africa, l’Egitto ha superato il Benin 3-1 ai tempi supplementari, con un gol decisivo di Salah. Il match ha visto un report dettagliato delle azioni e dei risultati, confermando la qualificazione dei faraoni ai quarti di finale. La partita ha offerto uno spettacolo combattuto, conclusosi con una vittoria importante per la squadra egiziana.

2026-01-05 20:51:00 Ecco quanto riportato poco fa: Rivivi tutta l’azione di Egitto-Benin negli ottavi di finale della Coppa d’Africa L’Egitto si è assicurato un posto ai quarti di finale della Coppa d’Africa dopo i tempi supplementari vincendo 3-1 sul Benin. È stata una fine nervosa della partita, con gli sfavoriti che hanno pareggiato nel finale, ma due gol nei 30 minuti supplementari – incluso quello di Mohamed Salah, sono stati sufficienti per suggellare la vittoria. Il primo tempo è stato frammentario e stop-start, con diversi falli e infortuni che hanno interrotto il ritmo. L’Egitto vede i primi tentativi di Salah e Omar Marmoush bloccati, mentre il Benin si rende pericoloso in contropiede, soprattutto con Aiyegun Tosin e Junior Olaitan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

