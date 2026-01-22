Cronaca risultato e gol mentre Caicedo conquista il vincitore nel finale

Il Chelsea ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Pafos allo Stamford Bridge, consolidando le possibilità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League. La partita si è decisa nel finale, con Caicedo che ha segnato il gol decisivo. Conferme per la squadra londinese in una gara importante nel percorso europeo.

2026-01-22 00:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea ha superato il Pafos vincendo 1-0 allo Stamford Bridge, rafforzando la sua corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta della Champions League. I Blues hanno dominato il possesso palla fin dai primi minuti e hanno trascorso gran parte del primo tempo accampati nella metà campo del Pafos, ma era difficile trovare occasioni chiare contro una squadra ospite compatta e disciplinata. Neto è stato lo sbocco più costante del Chelsea all’inizio, guidando ripetutamente Ken Sema e consegnando cross in area, mentre Enzo Fernandez ha fatto diverse corse in ritardo che hanno causato problemi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

