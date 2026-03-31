Rende | 21 prototipi pronti a salvare vite dai disastri naturali

Martedì 31 marzo 2026 a Rende, 21 prototipi sviluppati da Tech4You, l’Ecosistema dell’Innovazione sostenuto dal PNRR, sono stati presentati come strumenti pronti a intervenire in situazioni di disastri naturali. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del settore tecnologico, che hanno assistito alla dimostrazione di queste soluzioni innovative progettate per migliorare le procedure di emergenza.

La giornata di martedì 31 marzo 2026 a Rende segna un punto di svolta per Tech4You, l’Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal PNRR. Ventuno prototipi operativi, nati dalla collaborazione tra CNR e università calabresi, sono stati presentati come strumenti concreti per la gestione dei rischi naturali. L’incontro ha riuniti i massimi esperti del settore: Maurizio Muzzupappa presiede all’ecosistema, mentre Tommaso Moramarco guida lo Spoke 1 dedicato alla prevenzione delle catastrofi naturali. La presenza di 433 giovani ricercatori conferma che l’investimento non è solo tecnologico ma soprattutto umano. Dalla teoria al campo operativo. I ventuno dimostratori tecnologici esposti durante la mattinata rappresentano la concretizzazione di anni di lavoro scientifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende: 21 prototipi pronti a salvare vite dai disastri naturali Articoli correlati Leggi anche: IA e nuova ingegneria per prevenire disastri naturali come Niscemi Disastri naturali, nel 2025 danni per 224 mld di dollari(Adnkronos) – Nel 2025 i disastri naturali hanno causato perdite significative in tutto il mondo: complessivamente, i danni ammontano a circa 224... Leggi anche: Clima, i disastri naturali bruciano 224 miliardi di dollari nel 2025